पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

विवाद:जमीन विवाद में मारपीट, तीन घायल

खैरा3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

स्थानीय थाना क्षेत्र के बेला में शनिवार की सुबह जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट में तीन लोग घायल हो गए। घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खैरा में भर्ती कराया गया। दोनों पक्ष के घायल लोगों के द्वारा खैरा थाना में लिखित आवेदन देकर मारपीट कर घायल करने का आरोप लगाया गया है। बताया जाता है कि बेला गांव निवासी रंजीत पांडेय एवं गुड्डू पांडेय में जमीन विवाद को लेकर कई महीनों से विवाद चल रहा था। स्थानीय ग्रामीणों की सहायता से भी दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर पंचायत किया गया था। बुधवार की सुबह जब रंजीत पांडेय खेत का पटवन करा रहे थे तो उसी समय गुड्डू पांडेय आकर मना करने लगे तो इसी दौरान दोनों पक्षों में गाली-गलौज होते हुए मारपीट होने लगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें