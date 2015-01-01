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न्याय की गुहार लगाई:जमीन पर कब्जा बना दिया जबरन घर

खैरा2 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र के महुलीगढ़ गांव निवासी हीरा तांती ने जमीन पर दूसरे लोगों द्वारा जबरदस्ती कब्जा कर भवन निर्माण करने के संबंध में थाना में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन में बताया है कि उसके पिता इतवारी तांती के नाम से 37 डिसमिल जमीन का बंटवारा हम तीनों भाई के बीच आज तक नहीं हुआ है। उक्त जमीन पर हम तीनों भाई का अलग अलग मकान बना हुआ है।

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