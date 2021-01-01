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अभियान:श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए स्थानीय बाजार में संपर्क अभियान चलाया

गिद्धौरएक घंटा पहले
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श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए ऐच्छिक समर्पण सहयोग हेतु स्थानीय बाजार में संपर्क अभियान चलाया गया । यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर देश के प्रत्येक घरों को मंदिर निर्माण के निमित्त जोड़ने का कार्यक्रम है । भगवान श्रीराम इस देश की आत्मा और आस्था के प्रतीक हैं।

इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष कन्हैया सिंह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक नवल केशव जी, भाजपा के प्रदेश के मीडिया पैनलिस्ट मनीष पांडे, जिला महामंत्री विनय पांडे, गिद्धौर मंडल के अध्यक्ष रंजीत साह, अभियान समिति के प्रखंड के संयोजक सुदर्शन सिंह, प्रखंड प्रमुख एवं पंचायती राज के जिला संयोजक शंभू केसरी, अश्वनी मिश्रा, मनोज रजक, पारो रजक, अशोक यादव, डॉक्टर संजय मंडल, आदि ने मिलकर संपर्क अभियान चलाकर मंदिर निर्माण हेतु सहयोग राशि राशि प्राप्त किया ।

यह अभियान गिद्धौर प्रखंड के सभी गांव के प्रत्येक घरों में संपर्क कर मंदिर निर्माण हेतु हर घर से स्वेच्छापूर्वक योगदान लिया जाएगा।

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