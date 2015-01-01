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बैठक:विश्वविद्यालय में कुलसचिव के वेतन निर्धारण को बैठक

जमुई4 घंटे पहले
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मुंगेर विवि में गुरुवार को फिर से खासकर कुलसचिव के वेतन निर्धारण को लेकर वेतन निर्धारण समिति की बैठक हुई। अध्यक्षता कुलपति डाॅ. रंजीत कुमार वर्मा ने की। बैठक में कुलसचिव कर्नल विजय ठाकुर, सीसीडीसी डाॅ. अजय कुमार, नोडल पदाधिकारी डाॅ. अमर कुमार, सिंडिकेट सदस्य देवानंद साहू भी थे। उल्लेखनीय है कि कुलसचिव के वेतन निर्धारण को लेकर वेतन निर्धारण समिति की बैठक पूर्व में भी हो चुकी है, मगर वेतन निर्धारण की गुत्थी इस कदर उलझी है कि दो-तीन बैठकों में भी यह नहीं सुलझ सकी। बहरहाल गुरुवार की बैठक के बाद भी वेतन निर्धारण के निर्णय की अधिसूचना जारी नहीं हाे सकी।

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