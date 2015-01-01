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बैठक:29 नवंबर से पल्स पोलियो को सफल बनाने पर बैठक

खैरा4 घंटे पहले
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  • पोलियाे संभावित क्षेत्रों में अभियान चलाने पर जोर

प्रखंड क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सभागार में गुरुवार के दिन पल्स पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम का बैठक आयोजित की गई। जिसकी अध्यक्षता प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अमित रंजन ने किया। डॉ. रंजन ने उपस्थित बैठक में सुपरवाइजर को 29 नवंबर से पल्स पोलियो कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई निर्देश दिया। डब्ल्यूएचओ के मॉनिटर चंद्रशेखर प्रसाद सिन्हा ने बताया गया कि पिछले चक्र का बिंदुवार विश्लेषण भी किया गया एवं अगले चक्र को सफल बनाने के लिए कई सुझाव लोगों को दिया। इस अभियान को सफल बनाने के लिए हाई रिस्क एरिया झुग्गी झोपड़ी ईंट-भट्ठा पर काम करने वाले एवं भीड़भाड़ वाले जगहों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मौके पर स्वास्थ्य प्रबंधक गिरीश कुमार, प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक मो. सोहराब अली, पीएमडब्ल्यू अजय कुमार, स्वास्थ्य कर्मी विजय मिश्रा, बाल विकास परियोजना की पर्यवेक्षिका श्वेता सिन्हा विनीता कुमारी सहित कई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे।

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