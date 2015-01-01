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आरोप:एमएलसी व बॉडीगार्ड पर 50 हजार रुपए रंगदारी मांगने का आरोप

जमुई3 घंटे पहले
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  • युवती ने थाने में दिया आवेदन, जांच में जुटी पुलिस

सोनो थाना में एक आवेदन देकर एमएलसी संजय प्रसाद पर 50 हजार की रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए एक युवती ने कार्रवाई करने की मांग की है। बताया जाता है कि सोनो बाजार में पुष्पा भंडार नामक एक गोदाम है जहां अनाज का कारोबार होता है। गोदाम की प्रोपराइटर पुष्पा कुमारी ने एमएलसी संजय प्रसाद पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। पुष्पा ने अपने आवेदन में बताया कि वह छह नवंबर को अपने गोदाम पर थी तभी एमएलसी संजय प्रसाद शाम के 5 बज के आस-पास अपने अंगरक्षक के साथ उसके गोदाम पर पहुंचे और उसे अंदर से बाहर बुलवाया और कहा कि अगर व्यापार करना है तो 50 हजार रुपए हर महीने रंगदारी दो, अगर रंगदारी नहीं दोगी तो झूठे केस में फंसा देंगे और गोदाम पर पदाधिकारियों द्वारा छापेमारी भी करवाएंगे। उसने आगे कहा कि वह अविवाहित लड़की है और इस धमकी के बाद से काफी डरी हुई है। उसे अनावश्यक परेशान किया जा रहा है।

पुलिस ने जांच की शुरू | थानाध्यक्ष पंकज पासवान ने बताया कि युवती द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। इस मामले के जांच की जिम्मेवारी एसआई उपेंद्र प्रसाद सिंह को दी गई है। उपेंद्र प्रसाद द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी सामने आएगा उसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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