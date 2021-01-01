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जमुई:आग की चपेट में आने से सास-बहू झुलसी, रेफर

जमुई4 घंटे पहले
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आग की चपेट में आने से सास बहू झुलस गई, जिसे सदर अस्पताल से पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि सोनो प्रखंड क्षेत्र के डेहरीडीह गांव निवासी ओमकार दुबे की 70 वर्षीय पत्नी महामाया देवी मंगलवार की देर रात अपने घर में ठंड के कारण बोरसी ताप रही थी।

तभी अचानक उससे निकली चिंगारी की चपेट में आने से वह झुलस गई। वही उसे बचाने आई उसकी बहू दीपा देवी भी झुलस गई। दोनों को परिजनों द्वारा इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया जहां माया देवी की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों द्वारा प्रारंभिक इलाज के बाद उसे रेफर कर दिया।

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