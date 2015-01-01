पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

अगलगी:बोरसी की आग से वृद्धा झुलसी, अस्पताल में भर्ती

जमुई4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

चंद्रमंडी के जमुनियातरी निवासी रामचरण राणा की 70 वर्षीय पत्नी समरी देवी गुरुवार की सुबह 3 बजे अपने घर के पास बोरसी से आग सेंक रही थी। इसी दौरान अचानक बोरसी से निकली चिंगारी पास में रखे धान की पूंज में लग गई। जिससे महिला झुलस गई। इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें