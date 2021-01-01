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डे बाउंडेशन खत्म: अब हर दिन होगा वैक्सीनेशन:15 दिन में महज 39 % फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगा टीका

जमुई4 घंटे पहले
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सेविका को वैक्सीन देतीं एएनएम। - Dainik Bhaskar
सेविका को वैक्सीन देतीं एएनएम।
  • आइए! लगवाएं कोरोना पर जीत का टीका
  • जागरूकता की कमी कोविड-19 से लड़ाई की रफ्तार नहीं पकड़ रही गति

जिले में कोरोना वैक्सीन लगाने की रफ्तार धीमी है। 6427 हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया था। और सर्वप्रथम इन कर्मियों को कोरोना का टीका लगाना था, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी महज 2506 लोग यानि 39 प्रतिशत कर्मियों का ही टीकाकरण हो सका है। दरअसल, कोरोना को हराने के लिए सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई वैक्सीनेशन किए जाने की प्रक्रिया पूरे जिले में चल रही है। इसके लिए सप्ताह का दो दिन सोमवार और गुरुवार निर्धारित किया गया। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का कार्य भी शुरू हुआ और जिले के कुल 11 स्वास्थ्य केंद्रों पर अबतक 2506 स्वास्थ कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया गया। जबकि लक्ष्य 6427 कर्मियों को लगाने का है।

ड्यूटी आवर के बाद भी वैक्सीनेशन होगा
डीपीएम सुधांशु नारायण लाल ने बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन के पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाना था। इनमें एएनएम 469, आशा कार्यकर्ता 1548, ममता कार्यकर्ता 71, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका 2471 हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। वैक्सीनेशन के लिए सोमवार और गुरुवार का दिन तय रहने के कारण ड्यूटी में फंसे रहने और ड्यूटी खत्म करने के बाद आने के कारण कई लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो रहा था। इसे देखते हुए समय को बढ़ाया गया है और ड्यूटी आवर के बाद भी वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। सबसे अधिक 2471 आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन वैक्सीनेशन में इन लोगों का उचित सहयेाग नहीं मिल पा रहा जिस कारण वैक्सीनेशन की गति धीमी है।

लक्ष्य पूरा करने के लिए अब सात दिन लगेगा टीका
निर्धारित लक्ष्य 6427 के विरुद्ध महज 2506 लोगों का वैक्सीनेशन होने के कारण स्वास्थ्य विभाग इसे गंभीरता से लेते हुए पदाधिकारियों से इसका कारण भी जाना। इधर डीपीएम ने बताया कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सप्ताह में सोमवार और गुरुवार को वैक्सीनेशन के लिए किए गए डे बाउंडेशन को खत्म कर दिया गया है। अब कर्मी अपनी इच्छा अनुसार एक दिन पहले पोर्टल पर वैक्सीनेशन से संबंधित आंकड़ा डालेंगे और दूसरे दिन वैक्सीनेशन का कार्य करेंगे। इस तरह डे बाउंडेशन खत्म होने पर अब सातो दिन वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा ताकि समय रहते लक्ष्य को पूरा किया जा सके।

लक्ष्य पूरा करने के लिए पांच फरवरी तक का है समय
जिला स्वास्थ्य समिति के लिए यह एक चुनौती ही मानें कि 15 दिनों में जहां 39 प्रतिशत वैक्सीनेशन का कार्य हुआ है वहीं महज 5 दिनों में अब लक्ष्य को शत प्रतिशत हासिल करना है। विभाग ने 5 फरवरी तक िजतने भी कर्मियों का वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है उनका वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसे में जब 15 दिनों में 2506 लोगों का वैक्सीनेशन हो सका है तो पांच दिनों में 3921 लोगों का वैक्सीनेशन करना एक बड़ी चुनौती है।

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