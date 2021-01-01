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अस्पताल का हाल:नेत्र चिकित्सक नहीं आने से मरीजों को होती है परेशानी

जमुईएक घंटा पहले
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  • सदर अस्पताल के ओपीडी से बिना इलाज के लौट रहे मरीज, जिम्मेवार लापरवाह

सदर अस्पताल में इन दिनों चिकित्सक समय पर नहीं आते हैं जिससे दूर दराज से इलाज कराने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि बुधवार को भी सदर अस्पताल के नेत्र चिकित्सक अपने ओपीडी कक्ष में 11:30 बजे तक नहीं पहुंचे ।

जबकि अपना इलाज कराने को लेकर सुबह 8 बजे से ही शहर के उझंडीह गांव निवासी 60 वर्षीय सुखदेव साव अपनी वृद्ध पत्नी के साथ पहुंचे हुए थे। जबकि गुगुलडीह के जितेंद्र कुमार सहित कई मरीज अपनी आंखों के इलाज को लेकर पहुंचे थे।

लेकिन ओपीडी कक्ष में चिकित्सक के नहीं रहने से उन्हें बिना इलाज कराए ही वापस लौटना पड़ा। मरीज जितेंद्र ने बताया कि वह सुबह से ही चिकित्सक का इंतजार कर रहे हैं लेकिन 11:30 बजने के बाद भी चिकित्सक के नहीं पहुंचे पर सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ सैयद नौशाद अहमद से शिकायत की गई।

तो बताया गया कि बुधवार को महिला नेत्र डॉ नेहा सिंह की ड्यूटी थी लेकिन उनके बीमार रहने के कारण उनके स्थान पर डॉ थनीष कुमार को बुलाया जा रहा है, उसके बाद इलाज किया जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि मरीजों के द्वारा जानकारी दिए जाने के बाद पदाधिकारी की नींद खुलती है और उनके बाद चिकित्सक अस्पताल पहुंचते हैं।

बता दें कि यह कोई आज का नया मामला नहीं है। कई दिनों से इलाज कराने पहुंचने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसको लेकर पदाधिकारियों द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही जिससे यहां इलाज कराने पहुंचने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

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