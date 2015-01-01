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विरोध:अर्णव की गिरफ्तारी का विरोध जता रहे हैं लाेग

चकाई2 घंटे पहले
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विरोध जताते अभाविप व भाजपा के कार्यकर्ता।

पत्रकार अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में भाजपा नेताओं एवं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को चकाई में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया। मौके पर भाजपा नेता अंगराज राय ने कहा कि अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात और लोकतंत्र पर हमला है। महाराष्ट्र सरकार के इस संविधान विरोधी इस रवैये से पूरा देश आहत है। कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र पुलिस ने पत्रकार अर्नब गोस्वामी के साथ दु‌र्व्यवहार कर उनके घर से उठाकर ले गई, वह अलोकतंत्र तरीका है। वहीं भाजपा नेता मनोज पोद्दार ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने बदले की भावना को लेकर देश के चौथे स्तंभ को कुचलने की कोशिश की है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकारिणी सदस्य कृष्णा कुमार गुप्ता ने कहा कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला किया है। मौके पर सीता राम शास्त्री,चंदन कुमार, फाल्गुनी कुमार, कृष्ण कुमार गुप्ता एबीपी, दीपक शर्मा भाजपा ओबीसी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष,धीरज गुप्ता, नीरज यादव चकाई , अभय पासवान, सोनू तिवारी, शंभू शर्मा, बबलू गुप्ता शामिल थे।

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