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चानन:धूप निकलने से लोगों को ठंड से मिली राहत

चाननएक घंटा पहले
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ठंड के बीच बुधवार की सुबह देर से धूप धूप निकलने से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली। सरकारी कार्यालय के कर्मी अपने कार्यालय के बाहर धूप में कुर्सी लगा काम को निपटाते नजर आए। अस्पताल में भर्ती रोगी व उनके स्वजन धूप खिलने के साथ ही अपने बेड से उठकर धूप में बैठ गए।

हालांकि शाम होते ही ठंड का असर बढ़ने लगा। इधर, मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार अगले तीन-चार दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। ठंड बढ़ने के साथ लोग अपने घरों में लिट्टी-चोखा का आनंद उठा रहे हैं। वहीं, अंडा की भी मांग बढ़ गई है। कुहासा का असर ट्रेनों के आवाजाही पर भी देखा जा रहा है। लंबी दूरी के लिए खुलने वाली लंबी दूरी की कई ट्रेनों के लेट चलने की सूचना है।

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