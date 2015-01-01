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संक्रमण:24 घंटे में कोरोना से दूसरी मौत, दो नवंबर को आई थी पॉजिटिव रिपोर्ट

जमुई / गिद्धौर3 घंटे पहले
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कोरोना से मौत के बाद मेडिकल टीम पहुंचकर संक्रमण रोकने के लिए काम कर रहती।
  • गंभीर स्थिति में मायागंज किया था रेफर, रास्ते में तोड़ा दम
  • पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद गाइडलाइन पालन करने का निर्देश देते हुए होम क्वारेंटाईन में भेजा था

जिले में कोरोना का कहर लगातार जारी है। शुक्रवार की रात भी कोरोना पॉजिटिव की 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान गिद्धौर प्रखंड के गेनाडीह गांव निवासी मौजी पासवान के पुत्र कपिल पासवान के रूप में हुई। बता दें कि गुरुवार की सुबह भी पुरानी बाजार निवासी व्यवसायी अविनाश भगत की कोरोना संक्रमण से इलाज के दौरान एम्स मे मौत हो गई थी और शुक्रवार की रात एक और मौत ने जिले में भय का माहौल बना दिया है। लोगों की लापरवाही से एक ओर कोरोना का संक्रमण फैल रहा है तो दूसरी ओर कोरोना अपने दूसरे चरण पर घातक रूप लेने की मंशा बनाए है। दो दिनों में दो मौत से कोरोना को लेकर एक बार फिर से लोग भयभीत हो रहे हैं। प्रखंड के कुंधुर पंचायत के कपिल पासवान का 2 नवंबर को दिग्विजय सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपना कोरोना टेस्ट करवाया था। टेस्ट के बाद इसकी जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना के होम क्वारेंटाइन के गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश देते हुए होम क्वारेंटाईन में भेज दिया था। तब से वे होम क्वारेंटाइन में ही थे। शुक्रवार की रात उक्त मरीज की तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें पुनः दिग्विजय सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉ. प्रदीप कुमार द्वारा मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए एनएमसीएच भागलपुर रेफर कर दिया। भागलपुर ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई।

दोनों मरीजों के मौत के पीछे विभाग की लापरवाही
कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। गुरुवार की सुबह पटना के एम्स में जिस कोविड पसेंट अविनाश भगत की मौत हुई उसके इलाज के प्रति भी स्वास्थ्य विभाग लापरवाह दिखा था। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उसे अमरथ स्थित कोविड केयर सेंटर में भर्ती तो करा दिया गया लेकिन उसे समुचित देखभाल नहीं दी गई जिससे परेशान होकर वह घर चला आया था और बाद में उसकी हालत इतनी खराब हुई कि उसकी इलाज के दौरान मौत ही हो गई। वहीं दूसरी घटना गेनाडीह निवासी कपिल पासवान की है। कपिल पासवान दो नवंबर को पॉजिटिव मिला लेकिन उसे कोविड केयर सेंटर में भर्ती करने के बजाया होम क्वारेंटाइन में भेज दिया गया जहां उनका उचित देखभाल नहीं हाे सका। इस वजह से कोरोना संक्रमण की जद में वे इस तरह चले गए कि आखिर उनकी मौत ही हो गई।

लापरवाही हुई है, 50 वर्ष से उपर के मरीजों को हर हाल में भर्ती करना है
गिद्धौर के गेनाडीह निवासी मरीज की उम्र 55 वर्ष है। जबकि 50 वर्ष से अधिक उम्र के हर मरीजों को हर हाल में कोविड केयर सेंटर में भर्ती होना है। इस मामले में लापरवाही हुई है। लेकिन मरीजों से भी यह अपील की जा रही है कि 50 से अधिक उम्र वाले यदि पॉजिटिव पाए जाते हैं तो वे हर हाल में कोविड केयर सेंटर में भर्ती रहें और अपना समुचित इलाज करवाएं ताकि वे स्वस्थ होकर घर जा सकें।
- सुधांशु नारायण लाल, डीपीएम, जमुई

कोरोना गाइडलाइन का करें पालन
देर रात उसे इलाज के लिए भागलपुर ले जाया जा रहा था लेकिन रास्ते में हीं उसकी मौत हो गई। इधर गेनाडीह गांव में कोरोना संक्रमण के कारण हुए मौत से आमजनों में कोरोना संक्रमण को लेकर दहशत व्याप्त है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुंधुर पंचायत के गेनाडीह गांव में अन्य लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर कोरोना जांच की भी बात बताई जा रही है। ताकि अन्य लोगों को कोरोना संक्रमण की जद में आने से बचाया जा सके। इधर, अस्पताल प्रबंधन के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा आम लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सजग व सचेत रहने की सलाह दी जा रही है।

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