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निरीक्षण:जैन धर्म के श्रद्धालुओं के लिए हवाई अड्‌डा बनाने को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को श्रेयसी ने लिखा पत्र

जमुई4 घंटे पहले
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  • समर्थकों के साथ विधायक श्रेयसी सिंह ने हवाई अड‌्डा मैदान का किया निरीक्षण

जमुई विधायक श्रेयसी सिंह ने बुधवार को सदर प्रखंड क्षेत्र के बिठलपुर हवाई अड्डा मैदान का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ सीओ दीपक कुमार के अलावा एनडीए के कई कार्यकर्ता भी शामिल थे। बता दें लछुआड़ तथा जन्मस्थान में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्मस्थली तक पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए बिठलपुर हवाई अड्डा को विस्तार करते हुए उसे एयरपोर्ट बनाने की मांग की है।

विधायक श्रेयसी सिंह ने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर बिठलपुर हवाई अड्डा को पूरी तरह से हवाई अड्डा बनाने की मांग की है। ताकि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित अन्य राज्यों से जमुई पहुंचने वाले जैन धर्म के श्रद्धालुओं को हवाई मार्ग से भगवान महावीर की जन्मस्थली जन्म स्थान जाने में सुविधा के साथ इसका फायदा जिलावासियों को भी मिल सके।

12 एकड़ में फैला है विट्ठलपुर हवाई अड‌्डा

बता दें कि मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर बिठलपुर गांव में हवाई अड्डा बना हुआ है। जहां पहली बार 1995 में कांग्रेसी नेता मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह पहली बार अपने सरकारी विमान से इस हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। वही उसके बाद से आज तक एक भी विमान की लैंडिंग इस पर नहीं हुए हैं। जिस कारण 12 एकड़ में फैले मैदान को स्थानीय किसानों ने 6 एकड़ जमीन को अपने कब्जे में कर उस पर खेती किया जा रहा है।

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