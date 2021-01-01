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सख्ती:रविवार को बाजार बंद रहने से पसरा रहा सन्नाटा

जमुई4 घंटे पहले
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रविवार को चेंबर ऑफ काॅमर्स के निर्देशानुसार बाजार बंद रहने से सड़क पर सन्नाटा पसरा रहा। कोरोना काल से जमुई बाजार में रविवार को बाजार बंद रखने का ऐलान किया गया था। इसके बाद से हर रविवार को जमुई बाजार में आवश्यक वस्तुओं को छोड़ सभी दुकानें बंद रहती है। जिससे बाजार में सन्नाटा पसरा रहा।

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