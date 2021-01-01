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कार्यक्रम:छोटा परिवार सुखी परिवार का मूल मंत्र : शाहिद

रामगढ़ चौकएक घंटा पहले
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प्रखंड अंतर्गत गांव- गांव परिभ्रमण कर परिवार नियोजन को लेकर केयर इंडिया के जिला समन्वयक नवेदउल रहमान, मोहम्मद शाहिद, विशाल कुमार, सुपरवाइजर नवनीता कुमारी ने आम लोगों को जागरूक कर रही हैं।

वही एयर इंडिया के टीम के द्वारा चौक चौराहे पर लोगों के बीच परिवार नियोजन के लिए जागरूक किया गया। केयर इंडिया के मोहम्मद शाहिद ने बताया कि लखीसराय जिले में पहले प्रति महिला बच्चे का जन्म दर 3.2 था लेकिन अब घटकर वह प्रति महिला बच्चों के जन्म दर 2.9 हो चुका है। यह सब लोगों में परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता होने का ही असर है।

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