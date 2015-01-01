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निर्देश:पोखर अतिक्रमण की शिकायत पर तुरंत लें एक्शन: सचिव

जमुई4 घंटे पहले
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  • वीसी से जल-जीवन-हरियाली के सचिव ने जाना हाल

स्थानीय एनआइसी भवन के सभागार में गुरुवार को जल जीवन हरियाली को लेकर एक वीडियो कान्फ्रेंसिंग आयोजित हुई। पटना से संबोधित करते हुए जल जीवन हरियाली मिशन के सचिव राजीव कुमार ने कहा कि इस अभियान के तहत जितनी योजनाएं पूरी हो चुकी है उसको विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करें। उन्होंने कहा कि जो योजनाएं चल रही है उसका भी वेरिफिकेशन किया जाए। सचिव ने कहा कि आमजन जो शिकायत करती है कि चापाकल खराब है या पोखर का अतिक्रमण कर लिया गया है। एेसी शिकायतों पर तुरंत एक्शन लिया जाए। डीपीओ मनोरंजन कुमार ने बताया कि अभी जिले में कुल 1798 योजनाएं चल रही है। इस पर निर्देश दिया गया कि सभी योजनाओं को मार्च 2021 तक पूरा कर लिया जाए। उनके साथ तकनीकी टीम भी थी जिसने स्थानीय उपस्थित सभी इंजीनियरों को डाटा अपलोड कैसे करना है वह भी बतलाया गया। मौके पर डीपीओ मनोरंजन कुमार, अतुल कुमार व जल जीवन हरियाली से जुड़े सभी इंजीनियर मौजूद थे।

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