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एफआईआर:मृतक के पिता ने बेटी व नाती की हत्या में ससुराल वालों को आरोपी बनाया

चकाई4 घंटे पहले
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  • एफआईआर में कहा- ससुराल वालों ने की गला दबाकर हत्या

चकाई थानाक्षेत्र के बरमोरिया पंचायत के पोस्तमारा गांव में बीते मंगलवार को मां एवं दो बेटे की आत्महत्या के मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। बुधवार को मृतक रुखसाना खातून (27 वर्ष) के पिता कपसा निवासी इजराइल अंसारी ने इस आत्महत्या के मामले को हत्या करार देते हुए ससुराल वालों को आरोपी बनाया है। साथ ही चकाई थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

दर्ज प्राथमिकी में बताया गया कि उसने अपनी बेटी रुखसाना का निकाह पोस्तमारा निवासी मो. तस्लीम अंसारी से वर्ष 2016 में की थी जिससे दो बेटा मो. रियाज अंसारी 4 वर्ष व मो. मेराज अंसारी 2 वर्ष था। बुधवार को दामाद तस्लीम अंसारी उसके पिता हामिद अंसारी, उसके दामाद के दोनों भाई सुरफ़ा अंसारी एवं अबुल अंसारी तथा उसकी बेटी की सास रजीना खातून तथा मंझला भाई की पत्नी आदि ने मिलकर गला दबाकर उसकी बेटी एवं नाती की हत्या कर दी।

उनकी बेटी एवं नाती की हत्या की सूचना उन्हें वाट्सएप द्वारा मिली। वही जब वे आज सुबह बेटी की ससुराल पहुंचे तो बेटी एवं दोनों नाती का शव घर के बरामदे के पास जमीन पर पड़ी मिली तथा घर वाले सभी फरार थे। वहीं इस बारे में चकाई थानाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। लाश को अंत्यपरीक्षण के लिए जमुई भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने तथा जांच के बाद ही हत्या है या आत्महत्या इसका खुलासा होगा।

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