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कोरोना का कहर:जमुई जेल के तीन कर्मी हुए कोरोना पॉजिटिव

जमुई4 घंटे पहले
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जिले में कोरोना संक्रमण का दायरा हर दिन बढ़ रहा है। गुरुवार को 3 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही संक्रमित मरीजों की संख्या 2867 हो गई है। नए संक्रमित मरीजों में तीनों जमुई जेल में कार्यरत कर्मी हैं। संक्रमित कर्मियों का इलाज किया जा रहा है। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की भी हिदायत दी गई है। बता दें कि कोरोना संक्रमण का दायरा हर दिन बढ़ रहा है। अबतक स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के कुल 217633 मरीजों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। इनमें 2867 मरीजों में कोरोना का संक्रमण मिला है। इलाज के बाद 2796 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए और 65 लोगों का अभी भी इलाज किया जा रहा है। वहीं इलाज के दौरान अबतक कोरोना संक्रमण से जिले के सात लोगों की जानें जा चुकी है।

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