पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

इंटरमीडिएट एग्जाम:तीसरे दिन की परीक्षा में कुल 10 छात्राएं रही अनुपस्थित

बड़हियाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • परीक्षा केंद्रों पर तैनात दंडाधिकारी से लेकर पुलिस पदाधिकारी तक सतर्क दिखे

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा के तीसरे दिन बुधवार को परीक्षा केंद्रों पर तैनात दंडाधिकारी से लेकर पुलिस पदाधिकारी तक सतर्क दिखे। परीक्षा देने पहुंचे तमाम छात्राओं की गेट पर ही गहन जांच हुई।

जांच की प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही परीक्षा केंद्र के अंदर छात्राओं को प्रवेश दिया गया। तीसरे दिन की परीक्षा में भी तमाम केंद्रों पर शांति का माहौल दिखा। इस बीच दोनों पाली की परीक्षा के दौरान कदाचार के आरोप में एक भी परीक्षार्थी निष्कासित नहीं हुआ है।

बुधवार की सुबह पूर्व से निर्धारित समय के अनुसार इंटर की परीक्षा प्रारंभ हुई। परीक्षा प्रारंभ होने के करीब एक घंटा पूर्व से ही तमाम केंद्रों पर चौकसी तेज कर दी गई। परीक्षा केंद्र पर जांच के बाद तमाम परीक्षार्थियों को प्रवेश मिला। परीक्षा के दौरान एसडीओ संजय कुमार के अलावा कई पदाधिकारी ने भी दोनो केंद्रों पर पहुंचकर वहां की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की।दोनो परीक्षा केंद्रों पर छात्राओं की तलाशी के लिए महिला शिक्षिका अथवा महिला पदाधिकारी की तैनाती की गई हैं।

उच्च विद्यालय बड़हिया में केन्द्राधीक्षक ब्रह्मचारी पांडये ने बताया कि पहली पाली में रसायन विज्ञान विषय की परीक्षा हुई जिसमे 233 में 232 छात्रा उपस्थित हुए। दूसरी पाली में अंग्रेजी की परीक्षा में कुल 99 में 99 छात्रा उपस्थित थी । वही आर्दश बालिका महिला महाविद्यालय बड़हिया की केन्द्राधीकक्षक डॉ. इंदुकुमारी भारद्वाज ने बताया कि प्रथम पाली में 349 में 341छात्रा व दूसरी पाली में 286 में285 छात्रा उपस्थित रही।

आदर्श बालिका परीक्षा केंद्र महिला कॉलेज बड़हिया में स्टैटिक दंडाधिकारी बड़हिया सीडीओपी मोनिका रानी, महिला पर्यवेक्षिका सुजान वर्मा, कृषि समन्वयक नेहा प्रिया दर्शनी, पुलिस पदाधिकारी एएसआई मनोज कुमार एवं उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र में स्टैटिक दंडाधिकारी बीएओ श्रवण कुमार ,आशीष रजन, ओमप्रकाश निराला, पुलिस पदाधिकारी एसआई सत्येन्द्र सिंह के नेतृत्व में महिला पुलिस बल ने सभी छात्राओं की तलाशी ली।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser