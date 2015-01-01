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प्रशिक्षण:पोस्टल बैलेट मतगणना को लेकर दिया प्रशिक्षण

जमुई2 घंटे पहले
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प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित डीएम, डीडीसी व अन्य।

समहारणालय स्थित संवाद कक्ष में शनिवार को पोस्टल बैलेट कि मतगणना को लेकर मतगणना कर्मियों सभी सुपरवाईजर व एआरओ को प्रशिक्षण दिया गया। मौके पर डीएम धर्मेन्द्र कुमार व सभी आरओ मौजूद थे। प्रशिक्षण देते हुए मास्टर ट्रेनर रवि कुमार ने बताया कि बुजूर्ग मतदाता व दिव्यांग मतदाताओं द्वारा डाले गए पोस्टल बैलेेट की गणना किस प्रकार करनी है। उन्होंने कहा कि पहले सभी पोस्टल बैलेट को स्कैन करना है। काैन मत वैलिड होगा कौन रिजेक्ट होगा यह तय करना है। उन्होंने कहा कि जितने भी लिफाफे होेेंगे सभी पर क्यू आर कोड होेगा उसको स्कैन करना है। इसके अलावा डिक्लेयरेशन पर भी क्यू आर कोड होगा। सभी को स्कैन कर कम्प्यूटर में डाला जाएगा इसके लिए हर विधान सभा में 5 कम्प्यूटर रहेगा जिसके आॅपरेटर व सुपर वाईजर भी रहेेंगे। उन्होंने कहा कि जब मत वैलिड हो जाएगा तब उसकी गणना करनी है। उन्होंने कहा कि 13 सी लिफाफे का कोड होता है। जबकि 13 ए डिक्लेयरेशन का कोड होता है आपकों देखना है कि दसख्त छूट तो नही गया है आरओ के दसख्त है या नही। इसके अलावा 13 बी आता है इस प्रक्रिया को पार करने के बाद मत वैलिड होगे जिसकी गणना करना है। मत रिजेक्ट का काम एआरओ करेगेे। इसका ख्याल रखना है। मौके पर एसडीओ सह आरओ जमुई प्रतिभा रानी, डीडीसी सह आरओ झाझा आरिफ अहसन, एडीएम सह आरओ सिकंदरा कुमार संजय प्रसाद, डीसीएलआर सह आरओ चकाई कुमार सिद्धार्थ मौजूद थे।

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