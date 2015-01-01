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दुघर्टना:दो बाइक की सीधी टक्कर, एक की मौत

सिमुलतला4 घंटे पहले
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हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोग।
  • सिमुलतला-कटोरिया रोड के गोबरदाहा पुल के पास हुआ हादसा, मृतक गणेश बांका के सुरंगी का था

गुरुवार की संध्या सिमुलतला-कटोरिया मुख्यमार्ग के गोबरदाहा पुल के निकट दो मोटरसाइकिल की आपने-सामने की टक्कर एक की मौत और दो गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची सिमुलतला पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और और घायलों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल झाझा भेज दिया। जानकारी अनुसार गुरुवार की संध्या 6 बजे सिमुलतला-कटोरिया मुख्यमार्ग के गोबरदाहा पुल के निकट आमने-सामने की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत घटना स्थल पर ही हो गई जबकि दो व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान बांका जिला के आनन्दपुर ओपी क्षेत्र के सुरंगी गांव निवासी गणेश यादव की 32 वर्षीय पुत्र दौलत यादव के रूप में हुआ है। बताया जा रहा है कि मृतक अपने एक साथी टेंपू यादव के साथ सिमुलतला थाना क्षेत्र के कनौदी गांव स्थित प्रिंस मोटरसाइकिल शोरुम धनतेरस के अवसर पर मोटरसाइकिल खरीदने आया था वो मोटरसाइकिल देखकर घर लौट रहा था। जबकि दूसरा मोटरसाइकिल कटोरिया की ओर से आ रहा था । उक्त मोटरसाइकिल पर सवार दोनों व्यक्ति गम्भीर रुप से घायल हो गया। समाचार लिखे जाने तक घायलों की पहचान नहीं हो पाया था। मृतक बिना नम्बर प्लेट के हीरो एचएफ डिलक्स व दूसरा मोटरसाइकिल भी बिना नंबर प्लेट का ग्लेम्बर मोटरसाइकिल था।

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