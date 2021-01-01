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धरना प्रदर्शन:अनियोजित कार्यपालक सहायक धरना पर अड़े, नहीं मिली अनुमति

जमुई4 घंटे पहले
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बीते एक सप्ताह से समाहरणालय का चक्कर लगा रहे अनियोजित कार्यपालक सहायक आज से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने पर अड़े हुए है। सभी ने समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के बगल में शांति पूर्वक धरना के लिए एसडीओ से अनुमति मांगी थी। लेकिन एसडीओ ने उनके आवेदन ही लेने से इंकार कर दिया था।

जिसके बाद सभी अनियोजित कार्यपालक सहायक ने रजिस्टर्ड डाक से आवेदन एसडीओ को भेजा है। अनियोजित कार्यपालक सहायकों ने बताया कि पत्र एसडीओ कार्यालय के द्वारा रिसीव भी कर लिया गया है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सभी ने बताया कि वे लोेग डीएम अवनीश कुमार सिंह से मिल कर 22 जनवरी से नियोजन करने की मांग की थी।

इस पर डीएम ने कहा था कि बीपीएसएम पटना से बात कर उनलोेंगो काे अवगत कराया जाएगा कि किस तारीख से और कितनी बहाली हो सकती है। लेकिन 22 जनवरी बीत जाने के बावजूद अभी तक कोई सूचना नहीं दी गई है। मौके पर सोनम कुमारी, संतोष कुमार, सिद्धांत कुमार, सकलदेव कुमार, पवन कुमार, विकेश तांती, रीमा कुमारी, बंदना कुमारी, शुभम कुमार, कल्पना कुमारी, गौरव कुमार, अभिषेक कुमार, राजीव रंजन, पायल कुमारी, नंदू कुमार, अमीशा कुमारी, सुमन कुमार साव, रंजीत कुमार, सौरभ कुमार, पिंकी कुमारी, राकेश कुमार आदि शामिल थे।

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