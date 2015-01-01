पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

परेशानी:सड़क किनारे ही सजती है सब्जी मंडी

अलीगंज4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • जाम से अलीगंज बाजार को नहीं मिली निजात, घंटों लगा रहता है जाम

नवादा-सिकंदरा मुख्य मार्ग स्थित अलीगंज बाजार में प्रतिदिन घंटों सड़क जाम से लोगों को जूझना पड़ता है। बता दें कि अलीगंज बाजार में सड़क किनारे ही सब्जी मंडी व बस पड़ाव होने से प्रति दिन जाम लगता है और घंटों छोटे-बड़े वाहनों रेंगता नजर आता है। सड़क जाम होने से सैकड़ों वाहन प्रतिदिन जाम से फंसा रहता है। जिससे आमजनों व राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समाजसेवी शशिशेखर सिंह मुन्ना बताते है कि अलीगंज बाजार में बस स्टैंड नहीं रहने से ऑटो से लेकर बस भी सड़क पर ही रुकती है। जिस वजह से प्रतिदिन जाम लगना एक दिनचर्या की तरह बन गई है।जिससे आमजनों व राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार वरीय अधिकारियों से बस पड़ाव बनाने की मांग किया गया।लेकिन आज तक इस ओर कोई सकारात्मक पहल की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया जिस कारण आज आमजनों के साथ -साथ राहगीरों व वाहन चालकों को प्रतिदिन काफी फजीहत झेलनी पड़ती है। सड़क पर घंटों वाहनों को रेंगना पड़ता है। प्रो आनंद लाल पाठक बताते हैं कि मुख्य सड़क पर फुटपाथी व सब्जी मंडी सजती है जिससे प्रति दिन सड़क जाम होता है। बाजार करने आये ग्राहकों को सड़क पर ही बाइक व ऑटो खड़ा करना लाजिमी है।जिस कारण रोज घंटों सड़क जाम रहता है।जिससे आम जन व राहगीर परेशान है। सड़क जाम से लोगों कब मिलेगी निजात यह यक्ष प्रश्न आमजनों व राहगीरों के मन में कौंध रहा है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंट्रेनिंग के वक्त चोट लगी तो फाइटर पायलट नहीं बन सके, IIM से MBA के बाद जॉब कर रहे - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें