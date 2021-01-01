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हादसा:बहन से मिलने जा रहे युवक की तीखी मोड़ पर रोड हादसे में मौत

जमुई/ सिकंदरा4 घंटे पहले
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  • सिकंदरा के करमा-सिझौड़ी रोड पर पीर बाबा स्थान के पास हुई दुर्घटना

तेज रफ्तार ऑटो बेकाबू होकर बीच सड़क पर ही पलट जाने के कारण उसपर सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि आधा दर्जन लोगों को चोटें आई हैं। घटना सिकंदरा थानाक्षेत्र के करमा-सिझौड़ी मुख्यमार्ग के बीच स्थित पीर बाबा स्थान के पास हुई।

बताया जाता है कि ऑटो की रफ्तार काफी तेज थी इसी कारण ऑटो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया गया कि बुधवार की दोपहर सिकंदरा थानाक्षेत्र के करमा सिझौड़ी मुख्यमार्ग पर तेज रफ्तार के कारण ऑटो पलटने से एक युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। जबकि उस पर सवार आधा दर्जन लोगों को हल्की चोटें आई है। इस घटना में मृतक युवक की पहचान लखीसराय के हलसी प्रखंड के बेला गांव निवासी राजो मांझी के 18 वर्षीय पुत्र गोविंद मांझी के रुप में हुई।

बुधवार की सुबह गोविंद मांझी घर से अपनी बहन के गांव जलय दोस्तनी जाने की बात कहकर निकला था। रास्ते में जलय दोस्तनी जाने के लिए वह ऑटो पर सवार हुआ। ऑटो के अगली सीट पर गोविंद बैठा था और ऑटो यात्री लेकर सिकन्दरा से सिझौड़ी जा रहा था।

इसी बीच करमा व सिझौड़ी मुख्यमार्ग के बीचोंबीच पीर बाबा स्थान के समीप मोड़ पर घुमाने के क्रम में तेज रफ्तार होने के वजह से ऑटो अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गई। इस दुर्घटना में गोविंद ऑटो के नीचे दब गया और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हाे गई। वहीं ऑटो पर सवार आधा दर्जन लोगों को हल्की चोटें आई है।

दुर्घटनाग्रस्त ऑटो को पुलिस ने किया जब्त

दुर्घटना के बाद ऑटो चालक ऑटो छोड़कर मौके से फरार हो गया। ऑटो में बैठे लोग किसी तरह बाहर निकले और हल्की चोट आने की वजह से सभी अपने अपने घर चले गए। इधर, सूचना के बाद मौके पर पहुंची सिकंदरा थाने की पुलिस ने सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त ऑटो को जब्त कर लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए जमुई भेज दिया। ऑटो के चालक और मालिक की पहचान में पुलिस जुट गई है।

केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी

घटनास्थल से दुर्घटनाग्रस्त ऑटो को जब्त कर थाना लाया गया है। इस घटना में मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी।

-सदाशिव साहा, थानाध्यक्ष, सिकंदरा

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