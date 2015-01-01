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आरोप:जमीन पर कब्जा करने का आरोप, प्राथमिकी

झाझा3 घंटे पहले
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जमीन पर जबरन कब्जा कर मकान बनाए जाने की शिकायत को लेकर एक व्यक्ति ने झाझा थाना में लिखित आवेदन देते हुए कार्य रुकवाने की गुहार पुलिस से लगाई है। थानाक्षेत्र अंतगर्त करहरा पंचायत के भेलविंदा गांव निवासी महेन्द्र यादव आवेदन में बताया कि अपनी तीन एकड़ जमीन का रसीद वह निरंतर कटा रहा है। और सरकारी अमीन अंचल कार्यालय झाझा द्वारा नापी का काम भी संपन्न हो गया। लेकिन वर्तमान समय में वाटेश्वर गोप, वकील यादव, प्रमोद यादव, अनिल यादव, अरुण यादव, बासुदेव यादव, कपिल यादव, भीम यादव तथा संजय सभी लोग जबरन उसकी जमीन पर कब्जा कर नया मकान बनाने का कार्य शुरू कर दिया है।

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