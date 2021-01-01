पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

प्रतियोगिता:28 फरवरी और 1 मार्च को शतरंज प्रतियोगिता

झाझा4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • शतरंज संघ के संयुक्त सचिव शिवप्रिया भरद्वाज ने दी जानकारी

झाझा में 28 फरवरी और 1 मार्च को शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जानकारी देते हुए बिहार शतरंज संघ के संयुक्त सचिव शिवप्रिया भरद्वाज ने बताया कि उक्त शतरंज प्रतियोगिता में मुंगेर, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय एवं शेखपुरा जिला के खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। उक्त प्रतियोगिता में कुल 11 हजार की राशि इनाम के रूप में रखी गई है। बताया कि दो दिवसीय प्रतियोगिता में 70 से 75 खिलाड़ी भाग लेंगे। बिहार शतरंज संघ के संयुक्त सचिव ने बताया कि जो भी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में भाग लेना चाहते हैं वह झाझा के प्रणव कुमार के मोबाइल नंबर 8709 816 167 एवं शिव भारद्वाज के मोबाइल संख्या 94 3023 8272 में संपर्क कर अपना पंजीयन करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि मुंगेर प्रमंडल में शतरंज के कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी मौजूद हैं, लेकिन उन खिलाड़ियों के बारे में प्रमंडल के अधिकतर लोग नहीं जान रहे हैं। इसलिए शतरंज खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रमंडलीय स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन झाझा में किया जा रहा है। प्रतियोगिता में झाझा के कई गणमान्य लोग शामिल होकर मैच का निर्वहन करेंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser