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आरोप:बेटी ने गोतिया पर लगाया मां के अपहरण का आरोप

झाझाएक घंटा पहले
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मां के अपहरण कर लिए जाने का आरोप अपने मायके के गोतिया पर लगाते हुए एक बेटी ने झाझा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। घटना थानाक्षेत्र अंतर्गत नारगंजो गांव की है। शादीशुदा पुत्री पिंकी देवी ने आवेदन देते हुए अपनी मां के अपहरण की बात पुलिस को बताई है। उसने कहा कि बीते 11 अगस्त 2020 को उसके मायके के गोतिया एवं अन्य लोगों के द्वारा उसकी मां का अपहरण कर लिया गया है। परिजनों द्वारा सभी सगे संबंधियों के यहां खोजबीन की गई लेकिन मां का कुछ सुराग नहीं मिला है। उसने बताया कि वह पंजाब में रहती है। एक सप्ताह पूर्व मां के गायब होने की सूचना पर वह यहां आई है। उसने बताया कि उसकी बहन के पुत्र की नारगंजो गांव में एक ट्रैक्टर एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उसी के श्राद्ध कर्म में कपड़ा खरीदने के लिए उसकी मां व भाई चिचु कुमार झाझा बाजार गया था। 11 अगस्त को फोन से 9 बजे दिन के आसपास मेरी मां से बात हुई। मां ने ही बताया कि श्राद्ध कर्म में उपस्थित होने जाना है, इसके लिए कपड़ा खरीदने बाजार जा रही हूं। इसके बाद मां से मेरी कोई बात नहीं हुई, तब से हमलोग मां की खोजबीन कर रहे हैं। थानाध्यक्ष श्रीकांत कुमार ने बताया कि पिंकी देवी पंजाब में रहती है। उसके द्वारा जो आवेदन दिया गया है उसके आधार पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

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