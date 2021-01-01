पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बैठक:श्रीराम मंदिर निर्माण को लेकर धन संग्रह पर चर्चा

झाझा5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
रविवार को बैठक करते भाजपा कार्यकर्ता। - Dainik Bhaskar
रविवार को बैठक करते भाजपा कार्यकर्ता।
  • भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में पार्टी की मजबूती पर बल, धन संग्रह में सहयोग की अपील

झाझा यक्षराज स्थान के समीप वनक्षेत्र में विधानसभा स्तर पर भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गयी। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सुरेंद्र यादव ने की। बैठक में लक्ष्मीपुर, झाझा, गिद्धौर, सिमुलतला, सर्किल नंबर एक सहित झाझा विधानसभा अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद हए। बैठक में पार्टी की मजबूती पर विशेष रूप से चर्चा की गई। इस दौरान लोगों ने पार्टी को और शक्तिशाली बनाने के साथ क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को पार्टी के प्रति जागरूक करते हुए पार्टी से जोड़ने पर भी बल दिया। सुरेंद्र यादव ने बताया कि भाजपा पार्टी देश में सबसे बड़ी पार्टी है। देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने शासनकाल में कई जनकल्याणकारी योजना के साथ देश को कैसे शक्तिशाली बनाना है इन सभी विषयों पर प्रमुखता से काम किया है। उनके कार्य के वजह से ही आज भाजपा पार्टी और पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देश में ही नही बल्कि विदेश में भी बढ़ गयी है। बैठक के दौरान लोगों ने निर्णय लिया कि पार्टी में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए हर क्षेत्र में सदस्यता अभियान भी चलाया जायेगा। बैठक के दौरान लोगों ने अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण में निधि संग्रह अभियान पर चर्चा की। बैठक में जिलामंत्री विनय पांडे, किशोरी साव, कंचन देवी, बी.डी.राम सहित अन्य कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक में श्रीराम मंदिर निर्माण को लेकर धन संग्रह में सहयोग करने की अपील की गई।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser