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नाराजगी:चैती दुर्गा मंदिर के पास कूड़ा फेंकने पर प्रतिबंध लगाने को ईओ को दिया ज्ञापन

झाझा4 घंटे पहले
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  • जिला चेंबर ऑफ कामर्स के सदस्यों ने कूड़ा फेंकने पर जताई नाराजगी

पुरानी बाजार स्थित चैती दुर्गा मंदिर एवं शिवनंदन यादव पार्क के समीप कूडा फेंकने पर रोक लगाने को लेकर जमुई जिला चैम्बर ऑफ कामर्स झाझा ईकाई के सदस्यों ने गुरुवार को नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान कामर्स के अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह, महामंत्री पिंटू झा, कामर्स के वरीय पदाधिकारी लक्ष्मण झा, राजेश विश्वकर्मा, दिल्लू बंका, शशिकांत झा सहित कई लोगों ने उक्त स्थल पर कूड़ा फेंकने की रोक लगाने के लिए नपं के ईओ रामशीष शरण तिवारी को एक ज्ञापन भी सौंपा। अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने दिए गये ज्ञापन में बताया कि उक्त स्थल पर कूड़ा फेंकने से मवेशी उसे खाते हैं जिससे मवेशी बीमार पड़ रहे है। इसके अलावे उक्त स्थल पर कूड़ा जलाने से प्रदूषित वायु शहर में फैलता है और नदी में फेंकने के बाद पानी दूषित हो रहा है। साथ ही मंदिर में पूजा करने आने वाले श्रद्धालुओं को भी परेशानी हो रही है। पिछले दिनों हुई बैठक में उक्त स्थल पर कूड़ा फेंकने से रोक लगाने की बात भी हुई थी। लेकिन इसपर रोक नहीं लगाया गया है। अध्यक्ष ने बताया कि उक्त स्थल पर मंदिर एवं पार्क होने के कारण लोगों का आना जाना लगा रहता है और इस प्रकार प्रदूषण फैलाने से स्वच्छ भारत अभियान फैल साबित होते नजर आ रहा है। जबकि नगर विकास के गाईड लाईन के अनुसार कूडा को शहर के बाहर डम्पिंग स्थान पर फेंकने का प्रावधान है। वहीं लोगों ने नपं के ईओ ने उक्त स्थल पर कूड़ा फेंकने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की।

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