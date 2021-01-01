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कार्रवाई:फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जेल

झाझा5 घंटे पहले
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दुष्कर्म के मामले में नामजद फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान ढीबा गांव निवासी रतन कुमार के रूप में हुई है। गिरफ्तार आरोपी कांड संख्या 321/20 में एक दुष्कर्म मामले में नामजद अभियुक्त है। पकड़े गये आरोपी को पुलिस ने न्यायिक हिरासत मे भेज दिया।

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