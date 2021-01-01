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कार्रवाई:अवैध कोयला लदे वाहन को पुलिस ने किया जब्त, चालक गिरफ्तार, जेल

झाझा5 घंटे पहले
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झाझा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध रूप से कोयले की तस्करी कर रहे एक वाहन को जब्त किया है। इस दौरान पुलिस ने उक्त वाहन के चालक को भी हिरासत में ले लिया। जानकारी अनुसार एएसआई पोतनराम चौधरी, टाइगर मोबाइल के साथ दिन में गश्ती कर रहा था तभी सूचना प्राप्त हुआ कि रजला गांव होते हुए एक पिकअप वाहन जिसपर अवैध कोयला लदा हुआ गुजर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस बल ने उक्त वाहन को रजला के पास से जब्त करते हुए चालक मो. खालिस से कागजात की मांग की। चालक द्वारा कागजात नहीं दिखाया जा सका और न ही संतोषजनक जबाब भी नही दिया। इधर थानाध्यक्ष श्रीकांत कुमार ने बताया प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

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