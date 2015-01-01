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सुविधा:16 और 20 नवंबर को चलेगी रांची जयनगर विशेष स्पेशल ट्रेन, सुविधा

झाझाएक घंटा पहले
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  • जसीडीह, झाझा, किऊल के रास्ते चलेगी ट्रेन

रेलवे बोर्ड पूजा स्पेशल के तौर पर चार ट्रेन चला रही है। यह ट्रेन आसनसोल, जसीडीह, झाझा, किऊल होते हुए चलेगी। रेलवे ने निर्णय लिया है कि आगामी 16 एवं 20 नवंबर को रांची-जयनगर विशेष स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन रांची से गाड़ी संख्या 02821 के नाम से शाम के 4 बजकर 10 मिनट पर खुलेगी और झाझा में 12 बजकर 30 मिनट पर रात में आएगी। 12:35 में यह ट्रेन खुलेगी। यही ट्रेन जयनगर से 17 नवंबर एवं 21 नवंबर को खुलेगी। जयनगर से यह ट्रेन 02822 डाउन के नाम से सुबह 9 बजे खुलेगी, जो झाझा स्टेशन दिन में 3:15 बजे आएगी और 3:20 में खुल जाएगी। दूसरी ट्रेन दानापुर-टाटा विशेष एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 08184 डाउन एवं 08183 अप है। यह ट्रेन आगामी 10 नवंबर से 30 नवंबर तक अपने पूर्व के समय के अनुसार प्रत्येक दिन चलेगी। तीसरी ट्रेन राजेंद्रनगर-दुर्ग साउथ बिहार विशेष एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 03288 डाउन एवं 03287अप है। यह रेलगाड़ी भी आगामी 10 नवंबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक दिन चलेगी। चौथी ट्रेन टाटा- छपरा विशेष एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 08181 अप एवं 8182 डाउन है। यह ट्रेन टाटा से 5 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगी। जबकि छपरा से यह ट्रेन 7 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलेगी।

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