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झाझा:श्रेयसी सिंह भाजपा प्रशिक्षण शिविर का करेंगी उद्‌घाटन

झाझाएक घंटा पहले
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आगामी 12 फरवरी को अग्रवाल सेवा भवन में होने वाली दो दिवसीय भाजपा प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन जमुई विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्रेयसी सिंह के द्वारा किया जायेगा। उक्त जानकारी भाजपा विधानसभा विस्तारक भैयालाल माथुरी एवं मंडल अध्यक्ष सूरज सिंह ने संयुक्त रूप से दी।

विस्तारक एवं अध्यक्ष ने बताया कि भाजपा परिवार झाझा नगर से भाजपा नेता रामदेव पासवान एवं सिंटू साव सहित सभी मिलकर प्रशिक्षण शिविर की तैयारी को लेकर श्रेयसी सिंह से मुलाकात कर प्रशिक्षण शिविर की तैयारी से संबंधित कई बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आमंत्रण पत्र भी दिया है।

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