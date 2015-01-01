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लापरवाही:कावर वार्ड-1 में नहीं मिल रहा नल का जल

झाझा3 घंटे पहले
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प्रखंड क्षेत्र के कावर गांव के वार्ड संख्या एक में बीते दो साल से मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण आकांक्षी योजना में नलजल योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने एक लिखित आवेदन झाझा बीडीओ दीपेश कुमार को देते हुए इसकी शिकायत की है। बीडीओ को दिये गये आवेदन में ग्रामीण सीताराम यादव, राजेश कुमार, अरूण यादव, रंजीत कुमार यादव, रविंद्र यादव सहित अन्य लोगों ने बताया कि गांव में नल जल योजना का निर्माण दो वर्ष पहले ही हो गया था। लेकिन ग्रामीणों को अब तक इस योजना से एक बूंद पानी नसीब नहीं हुआ। नलजल योजना निर्माण का कार्य अभिकर्ता कानन पंचायत के वार्ड रविंद्र यादव के द्वारा किया गया। वहीं जब अभिकर्ता से ग्रामीण इस योजना की शुरुआत किये जाने की बात करते हैं तो वे ग्रामीणों को डांट फटकार लगाना शुरू कर देते हैं। ग्रामीणों ने आवेदन की प्रति डीएम धर्मेंद्र कुमार, एसडीओ प्रतिभा रानी, ग्राम पंचायत राज पदाधिकारी जमुई को भी भेजते हुए योजना की शुरुआत करने की मांग की है।

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