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हत्या या हादसा:मायके वाले बोले, दुर्घटना नहीं साजिश से ललिता की हुई हत्या

झाझा2 घंटे पहले
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आक्रोशित लोगों को समझाते थानाध्यक्ष।
  • पति ने कहा-चक्कर खाने से सड़क पर गिरी थी पत्नी

शुक्रवार की शाम सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद इलाज के दौरान महिला की हुई मौत का बबाल शनिवार की सुबह तक नहीं थम रहा था। मृतिका ललिता देवी के मायके से आये लोगों ने प्रशासन पर बार बार दुर्घटना न बताकर हत्या की साजिश बताया जा रहा था। हालांकि इस ओर दोनों पक्षों से कई लोग थाना परिसर पहुंचे थे। इधर मृतिका के पति रामदेव यादव लगातार इसी बात पर अड़े हुये थे कि जमुई से आते वक्त उसकी पत्नी को चक्कर आ गया था और वह सड़क पर बाइक से गिर गयी। जिसके बाद गिद्धौर रेफरल अस्पताल में इलाज करवाने के बाद वहां से जमुई रेफर कर दिया जहां उसकी मौत हो गई। लेकिन मृतिका के मायके वाले इस बात को झूठ बताते हुए अपनी बातों पर अड़े थे कि ललिता की हत्या की गयी है। इधर, शनिवार को लगभग 12 बजे मृतक के मायके वाले शव को लेकर थाना परिसर में डटे हुये थे। इधर दोनों पक्षों के बीच समझौता भी किया जा रहा था लेकिन शव को पोस्टमार्टम के लिए लोग नहीं ले जा रहे थे। इधर, थानाध्यक्ष श्रीकांत कुमार के द्वारा मृतिका के मायके वालों को जांच किए जाने का आश्वासन दिया गया तब लोगों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जाने दिया।

नक्सल कांड के आरोपी ने न्यायालय में किया आत्मसमर्पण
सोनो | चरकापत्थर थाना क्षेत्र के विशनपुर गांव निवासी नक्सल कांड के फरार आरोपी नरेश यादव ने शनिवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस कप्तान प्रमोद कुमार मंडल के निर्देश पर स्थानीय पुलिस उक्त आरोपी पर आत्मसमर्पण के लिए लगातार दबाव बना रही थी। इस बाबत चरकापत्थर थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार पंडित ने बताया कि सोनो (चरकापत्थर) थाना कांड संख्या 97/17 का फरार आरोपी विशनपुर निवासी नरेश यादव ने शनिवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस उक्त आरोपी के आत्मसमर्पण के लिए बीते डेढ़ माह से दबाव बनाए हुए थी। पहले उसने 25 अक्टूबर को आत्मसमर्पण की बात कही, पर उसने आत्मसमर्पण नहीं किया। फिर चुनाव के बाद समर्पण के लिए कहा, लेकिन इस बार भी उसने ऐसा नहीं किया। इसके बाद पुलिस उसकी गिरफ्तारी की योजना बना रहे थी। अंत में पुलिस दबाब में आकर उसने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया।

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