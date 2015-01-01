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आरोप:पत्नी ने लगाया पति पर जान मारने का आरोप

झाझा2 घंटे पहले
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पत्नी ने अपने ही पति पर जान मारने का प्रयास करने की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। मामला थानाक्षेत्र अंतगर्त शहर के बस स्टैंड हेलाजोत का है। इस संबंध में पीड़िता रेखा देवी ने बताया कि वह अपने घर की साफ-सफाई कर रही थी तभी उसके पति संतोष पासवान गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जब इसका विरोध किया तो उसने लोहे के रॉड से उसके सिर पर प्रहार कर दिया जिससे बचने के क्रम में उसके हाथ में गहरा चोट लगा और वह जख्मी हो गई।

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