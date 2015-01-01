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गिरफ्तारी:मटियरवा में ब्राउन शुगर के साथ तीन गिरफ्तार, दो युवक जोगबनी निवासी

जोगबनी2 घंटे पहले
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  • बुधवार की देर संध्या मटियरवा नेपाल भाग से तीनों की हुई गिरफ्तारी

बुधवार की देर संध्या नेपाल पुलिस के अनुसंधान विभाग ने तीन लोगों को सीमा से सटे मटियरवा से ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। बताया कि खुली सीमा से पैदल भारतीय क्षेत्रों से नेपाल में प्रवेश कर रहे मटियरवा के 27 वर्षीय लदिफूल मियां के पास से 13 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है तो वही जोगबनी के वार्ड संख्या 9 के 32 वर्षीय सुरजेश कुमार राय व 13 वर्षीय मो आशिक के पास से 5 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। जिसकी पुष्टि पुलिस प्रवक्ता मान बहादुर राई ने भी की है। अब सवाल यह उठता है कि अब तक नेपाल सीमा में जितने भी ड्रग्स सप्लायर के कैरियर (ड्रग्स पहुंचाने वाला) की गिरफ्तारी हुई है। अधिकांश सीमा के आसपास के ही रहने वाले होते है फिर भी ड्रग्स माफिया तक प्रशासन नहीं पहुंच पाना कही न कही बड़े सवाल खड़े करते है।

शराब पीकर हंगामा कर रहे एक युवक गिरफ्तार

कुर्साकांटा | कुआडी ओपी क्षेत्र अंतर्गत शराब के नशे में हंगामा कर रहे एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ओपी अध्यक्ष नंदकिशोर नंदन ने बताया कि बुधवार को संध्या गस्ती के दौरान कुआड़ी पंचायत के वार्ड-6 में पक्की सड़क पर नेपाल की तरफ से एक व्यक्ति हो हंगामा करता हुआ पाया गया। पुलिस पर नजर पड़ते ही भागने का प्रयास करने लगा। शक होने पर जब उक्त व्यक्ति को पकड़ा गया तो उसके मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी। पकड़ाए व्यक्ति विनोद पासवान को चिकित्सक ने शराब पीने की पुष्टि की। बताया कि पकड़ाए व्यक्ति को जेल भेज दिया गया।

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