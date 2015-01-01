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कार्रवाई:दो अलग-अलग कार्रवाई में तस्करी का छोहाड़ा व नशीली दवा के साथ एक धराया

जोगबनी2 घंटे पहले
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एसएसबी 56 वी वाहिनी के जोगबनी बीओपी के जवानों ने गुरूवार को टीम लीडर पीतांबर नायक के नेतृत्व में सीमा स्तंभ संख्या 179/2 के आसपास जोगबनी-मीरगंज मुख्य सड़क पर नाका पार्टी ने एक टेम्पो पर लदी 250 किलो छोहाडा के साथ एक युवक को दबोचा है। इस क्रम में जवानों ने ऑटो बीआर 38 पी 3138 को जब्त किया गया है। छोहारा के साथ पकड़ाए युवक का नाम मो. ताजीब मीरगंज का रहने वाला है। वहीं दूसरी ओर नाका पार्टी ने मीरगंज व जोगबनी मुख्य मार्ग के समीप भेरियारी बघुआ जाने वाली रास्ते से एक बाइक को रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन सवार आगे जाकर बाइक को छोड़कर भाग निकला। जवानों ने बाइक की जांच किया तो उसमें टंगी एक झोले से 72 बोतल डायलेक्स डीसी कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद किया गया। जवानों ने बाइक बीआर38जी 4520 को जब्त कर लिया। कागजी प्रक्रिया के बाद नशीली दवा के साथ तस्कर को जोगबनी थाना पुलिस के हवाले कर दिया। कैंप प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया की यह कार्रवाई गुप्त सूचना पर किया गया है। सूचना थी कि नेपाल से छोहारा भारतीय क्षेत्रों लाया जा रहा है। जबकि नशीली दवा को नेपाल भेजा जा रहा है। जिसको लेकर नाका पार्टी लगाया गया था।

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