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सुविधा:चैनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नि:शुल्क जांच

कहरा5 घंटे पहले
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चैनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हृदय और मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जयंत आशीष, महिला रोग विशेषज्ञ नेहा सिन्हा और चर्म व यौन रोग विशेषज्ञ डॉ. कुणाल उत्कर्ष झा ने निशुल्क परामर्श शिविर का आयोजन किया। जिसमें चैनपुर सहित अन्य जगहों के ग्रामवासियों ने चेकअप करवाया और दवाइयां ली।

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