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रेलवे:उरैन स्टेशन पर गया-हावड़ा ट्रेन ठहराव की मांग तेज

कजराएक घंटा पहले
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जमालपुर-किऊल रेलखंड के बीच उरैन रेलवे स्टेशन पर गया-हावड़ा ट्रेन का ठहराव नहीं होने से दैनिक यात्रियों के साथ ही साथ जमालपुर, भागलपुर, कहलगांव होते हुए हावड़ा जाने में यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है।

उरैन रेलवे स्टेशन के टिकट विक्रेता जंगबहादुर सिंह ने बताया कि उक्त ट्रेन का ठहराव उरैन रेलवे स्टेशन पर नहीं होने से एक ओर जहां रेल सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है वहीं दूसरी तरफ दैनिक यात्रियों को भी परेशानी हो रही है।

ट्रेन का ठहराव होने से लगभग एक दर्जन से अधिक गांव के लोगों को सुविधा मिलेगी। जदयू उरैन पंचायत अध्यक्ष अजीत कुमार, समाजसेवी अनिल साव, ब्रह्मदेव नोनिया, मृत्युंजय सिंह, विनय सिंह सहित दर्जनों लोगों ने मुंगेर सांसद राजीव रंजन सिंह को आवेदन देकर ट्रेन ठहराव की मांग की।

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