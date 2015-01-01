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सुविधा:बिना गारंटी के किसानों को मिलेगा केसीसी ऋण

कजरा4 घंटे पहले
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे किसानों को अब 1.60 लाख तक का केसीसी ऋण बिना गारंटी का मिलेगा। जानकार लोगों ने बताया कि ऋण देने का प्रावधान नए वर्ष में शुरू होगा। समय पर ऋण चुकाने पर तीन प्रतिशत ब्याज लगेगा लेन देन बेहतर होने पर ऋण को तीन लाख तक बढ़ सकता है।

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