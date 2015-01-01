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विवाद:सीनियर डीसीएम ने कजरा के घेराबंदी विवाद को जाना

कजरा4 घंटे पहले
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कजरा में रेलवे अपनी जमीन का अधिग्रहण कर रहा है, जिसको लेकर सहमालपुर गांव के लोगों का रास्ता बंद होने से बचाने की मुहिम को लेकर मदनपुर पंचायत मुखिया नंदन कुमार ने इस काम को रेलवे द्वारा दी गई सड़क को छोड़ कार्य करने की मांग की है। मुखिया ने ठेकेदार के कार्यहीनता को लेकर सीनियर डीसीएम पवन कुमार से शिकायत की और कहा कि रेलवे ठेकेदार द्वारा अपने चहेते के आगे कही 10 फीट तक जमीन छोड़कर घेराबंदी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अन्य लोगों के घर के दीवार में सटाकर घेराबंदी की जा रही है।

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