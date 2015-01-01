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परेशानी:दरवाजे पर जमा रहता गांव का गंदा पानी

कजराएक घंटा पहले
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अरमा पंचायत के वार्ड संख्या-15 में नाला के अभाव में घर के दरवाजा पर ग्रामीणों के घर से निकला गंदा पानी जमा रहता है। इससे हमेशा संक्रमण फैलने का भय रहता है। नाला के अभाव में प्रत्यक्ष रूप से आधा दर्जन लोगों के घरों का दरवाजा बंद हो गया है तो वहीं अप्रत्यक्ष रूप से लगभग एक हजार की आबादी वाला टोला के लोग को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है। हालांकि ग्रामीणों ने कई बार नाला निर्माण कराने व घर के आगे जमा गंदा पानी का निकास को लेकर पंचायत प्रतिनिधी से लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी सूर्यगढ़ा तक गुहार लगाई लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो सका, जिससे ग्रामीणों में पंचायत प्रतिनिधि व अधिकारी के प्रति रोष व्याप्त है।

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