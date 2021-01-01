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लापरवाही:अलीनगर जाने वाली सड़क का अब तक नहीं हुआ कालीकरण

कजराएक घंटा पहले
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कजरा क्षेत्र के माधोपुर-पोखरामा होते हुए अलीनगर एनएच -80 को जोड़ने वाला सड़क निर्माण कार्य विभागीय अधिकारियों की उदासीनता और संवेदक की लापरवाही के कारण सड़क का कालीकरण नहीं हो पा रहा है। सड़क निर्माण कार्य अधूरा रहने के कारण लगभग 20 हजार की आबादी को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

उक्त सड़क का कालीकरण हो जाने से ग्रामीणों को आवागमन करने में लगभग 10 किलोमीटर की दूरी कम तय करना पड़ेगा। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क को समतल कर कालीकरण करना संवेदक भूल गया और संबंधित अधिकारी निर्माण कार्य के प्रति अंजान है। जिसके कारण कार्य अभी तक अधूरा है।

पोखरामा गांव निवासी भाजपा नेता गुलशन सिंह, पूर्व पंचायत समिति सदस्य शैलेन्द्र सिंह, ग्रामीण चंद्र भूषण सिंह, पप्पू सिंह महादेव, चंदन सहित कई ग्रामीणों ने कहा कि संबंधित अधिकारी संवेदक द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले सड़क निर्माण कार्य की सुगबुगाहट किया था लेकिन मतदान होने के दो माह के बाद भी सड़क निर्माण कार्य अधूरा देखकर ग्रामीणों में असमंजस की स्थिति बनी है।

बता दें कि संबंधित अधिकारी के दबाव में संवेदक द्वारा सड़क में छोटा बड़ा गढ्ढा को समतलीकरण किया ताकि आवागमन में लोगों को सुविधा मिल सके। लेकिन चुनाव के लगभग तीन माह बाद भी निर्माण कार्य बंद रहने से संवेदक पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। क्षेत्र के लोगों में आसमंजस की स्थिति बनी है कि आखिर ये सड़क का निर्माण पूर्ण होगा या फिर मोरम मेटल देकर ही राशि का बंदरबांट कर ली जाएगी।

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