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निरीक्षण:बुकिंग काउंटर की बदइंतजामी पर बिफरे स्टेशन अधीक्षक को लगाई कड़ी फटकार

कजरा4 घंटे पहले
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कजरा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करते डीआरएम यतेंद्र कुमार व अन्य।
  • डीआरएम यतेंद्र कुमार ने कजरा रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण

पूर्व रेलवे मालदा डिविजन के डीआरएम यतेंद्र कुमार ने गुरुवार को कजरा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। प्लेटफॉर्म दो पर निर्माणधीन कार्य को लंबित देख जल्द पूरा करने को कहा। फुट ओवरब्रिज पर की खराब लाइट, बुकिंग काउंटर पर आरक्षित व अनारक्षित नाम लिखा नहीं रहने, स्टेशन परिसर में बन नाले का ढक्कन उबर-खाबर देख डीआरएम बिफरे। स्टेशन अधीक्षक कार्यालय के दरवाजे पर नेम प्लेट नहीं देख उनको फटकार लगाई। डीआरएम ने कहा कि स्टेशन से संबंधित समस्या से अवगत होकर खामियां को दूर करने का निर्देश दिया है। कोरोना काल में स्टेशन का नियमित निरीक्षण नहीं हो रहा था। काम व यात्रियों की सुविधा का आकलन कर सुविधा मुहैया कराई जाएगी। स्टेशन परिसर में डिजिटल घड़ी और कंप्यूटराइज अनाउंसिंग सिस्टम लगाने की मांग की गई, जिस पर डीआरएम ने आश्वासन दिया है।

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