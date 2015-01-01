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हादसा:नाव पलटने से 2 महिला की मौत, एक बच्चा सहित 4 बचे

कोढ़ा4 घंटे पहले
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  • रौतारा के विनोदपुर पंचायत के चुर्ली घाट की घटना

रौतारा थाना अंतर्गत विनोदपुर पंचायत के चुर्ली घाट नदी में यात्री से भरी नाव डूब गई। नाव पर एक बच्चा सहित 6 महिला-पुरुष सवार थे। प्रशासन के सहयोग से नाव पर सवार लोगों को बाहर निकाल लिया गया लेकिन दो महिला की डूबने से माैत हाे गई। सूचना पर रौतारा थाना पुलिस पहुंचकर एनडीआरएफ टीम को इसकी सूचना दी। एनडीआरएफ के द्वारा दोनों महिलाओं के शव को बरामद कर लिया गया। दोनों शव की पहचान मो. शमाउल हक की पत्नी अफसाना खातून उम्र 30 वर्ष, मो. वरिंदर की पत्नी जोहरा खातून उम्र 22 वर्ष के रूप में हुई है। वहीं दोनों के बारे में बताया जाता है कि शेख टोला से दोनों चुर्ली घाट होते हुए दानीपुर विनोदपुर जा रहे थे। शव को प्रशासन अपने कब्जा में लेकर रौतारा थाना लाया। वहीं मृतक के परिजनों ने लिखित आवेदन देकर पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। दोनों महिला धाजा घाट की रहने वाली थी। दोनों अपने सगे संबंधी के यहां नाव से पार कर दानीपुर गांव जा रही थी। ग्रामीण का कहना है कि हमलोगों को पंचायत के काम से आने जाने के लिए सिर्फ नाव का ही एकमात्र सहारा है। नाव नहीं मिलने पर 30 से 35 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है।

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