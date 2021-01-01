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शिविर:ब्लड डोनेशन शिविर में 20 लोगों ने किया रक्तदान

कटिहारएक घंटा पहले
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  • परिवहन विभाग की ओर से लगा शिविर

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत सड़क सुरक्षा को रखो ध्यान ट्रैफिक नियमों का करो सम्मान कड़ी में परिवहन विभाग की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अलग-अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वाहन चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

बुधवार को नगर भवन के परिसर में परिवहन विभाग की ओर से आंखों का मुफ्त जांच और ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस ब्लड डोनेशन कैंप में लगभग 20 लोगों के द्वारा रक्तदान किया गया। रक्तदान शिविर में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव अनिल चमरिया, हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी के सदस्यों ने बढ़-चढ़कर रक्तदान में अपना सहयोग किया।

इस आयोजन में जिला परिवहन पदाधिकारी मो अतहर, एमवीआई पंकज कुमार, ट्रैफिक डीएसपी जयप्रकाश नारायण, सेवा विभाग से प्रताप सिंह मोनू, आरएसएस से अभिषेक कुमार, विश्व हिंदू परिषद से दीपक महतो, जागरण मंच से बॉबी झा, अमित जायसवाल विक्की ने हिस्सा लिया।

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