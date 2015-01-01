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परीक्षा:सिमुलतला परीक्षा में 21 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित

कटिहार2 घंटे पहले
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सिमुलतला आवासीय विद्यालय में छठी कक्षा के लिए सत्र 2021-22 में नामांकन के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन एमबीटीए इस्लामिया हाई स्कूल में शांतिपूर्ण व कदाचारमुक्त माहौल में संपन्न हुआ। परीक्षा में 141 परीक्षार्थियों में से 120 परीक्षार्थी शामिल हुए। जबकि 21 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। बता दे कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय की प्रारंभिक परीक्षा में सभी 150 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे। प्रारंभिक परीक्षा में दो पेपर में प्रथम पेपर में हिन्दी और विज्ञान की परीक्षा आयोजित हुई। वहीं पेपर-दो में सामाजिक विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषय से प्रश्न पूछे गए। हिन्दी से 30, विज्ञान से 25, सामाजिक विज्ञान से 25, गणित से 40 और अंग्रेजी से 30 अंक के प्रश्न पूछे गए।

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