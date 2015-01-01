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विस चुनाव:मनसाही के आदर्श बूथ पर 61% वोटिंग

मनसाही3 घंटे पहले
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मनसाही में बनाये गये अंतरराष्ट्रीय बूथ संख्या 22 का दोपहर 3:00 बजे विश्व के 148 देशों में लाइव टेलीकास्ट किया गया। इस दौरान डीडीसी वर्षा सिंह, मनिहारी एसडीओ आशुतोष दुबे सहित दिल्ली से वेबकास्टिंग के लिए आए चुनाव आयोग की टीम सहित स्थानीय प्रशासन भी उपस्थित थे। शाम 4:30 बजे तक इस मतदान केंद्र पर कुल 61 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मतदाता का प्रयोग कर लिया था। जबकि मतदाताओं की लंबी लाइन मतदान करने के लिए प्रतीक्षा में दिखी। इस मतदान केंद्र पर लाइव टेलीकास्ट के दौरान मतदाताओं की भीड़ मतदान केंद्र से लेकर द्वार तक लगी हुई थी। डीडीसी वर्षा सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय मतदान केंद्र की खूबियां बताते हुए प्रशासन के प्रयास को सार्थक बताया। मतदाताओं ने भी अंतर्राष्ट्रीय मतदान केंद्र के व्यवस्था की प्रशंसा की।

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